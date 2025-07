Milan, ottimismo per il rinnovo di Maignan: la trattativa vera e propria a settembre

vedi letture

Il Milan si sta preparando a blindare uno dei suoi giocatori più cruciali. Mike Maignan sarà presente al raduno di lunedì prossimo, pronto a iniziare la sua quinta stagione con i rossoneri, nonostante il contratto in scadenza. A Milanello c'è un clima di fiducia: l'obiettivo, come riporta il Corriere dello Sport è trovare presto un accordo per il rinnovo.

Negli ultimi mesi ci sono stati momenti di tensione. All'inizio di giugno, il Chelsea ha cercato di portare il portiere via dalla Serie A con un'offerta che arrivava fino a 15 milioni di euro più bonus, mentre il Milan chiedeva almeno 25 milioni. La trattativa si è bloccata anche a causa dell'imminente inizio del Mondiale per Club, rallentando qualsiasi possibilità di conclusione.

Allegri, tornato in rossonero con il compito di guidare il nuovo corso, ha insistito con fermezza per mantenere il numero uno francese. Maignan è visto come un leader nello spogliatoio, un elemento fondamentale per ricostruire la squadra dopo le ultime stagioni altalenanti.

La strategia del Milan è chiara: non c'è fretta, ma c'è la volontà di lavorare con pazienza per convincere Maignan a continuare a far parte del progetto rossonero. Le trattative per il rinnovo potrebbero entrare nel vivo a settembre, quando il mercato estivo sarà chiuso e le idee sul nuovo corso del club saranno più chiare.

Dal club filtra un certo ottimismo: si punta a una mediazione che possa ammorbidire le posizioni del giocatore, dopo la freddezza causata dal mancato accordo nei mesi scorsi. Saranno fondamentali la chiarezza del progetto tecnico e il rapporto quotidiano con il gruppo.