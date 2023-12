Allegri: "Abbiamo deciso di fermare Kean, resterà out per 3-4 settimane. Ci sono Rabiot e Weah"

Rabiot è a disposizione? Qual è il suo obiettivo personale a livello di punti? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Genoa - gara valida per la 16esima giornata di Serie A - ha risposto così: "L'obiettivo personale non conta nulla, l'importante è l'obiettivo della squadra. Mancano quattro alla fine del girone d'andata, poi faremo delle valutazioni. Rabiot sta bene. Abbiamo deciso di fermare Kean, si stava trascinando da tanto tempo un problema alla tibia... Lui è stato bravo nell'allenarsi e nel soffrire per essere a disposizione, ma è arrivato il momento di fermarlo 3-4 settimane per risolvere il problema. Gli altri sono tutti a disposizione, a eccezione di De Sciglio che si riaggregherà dal prossimo anno. Weah torna a disposizione".

