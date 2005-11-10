Roma, il saluto del Wolfsburg a Koulierakis: "Trattatelo bene, vi darà tutto"

La Roma ufficializza Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. Il difensore greco raggiungerà Gasperini in Galles e firma fino al 2031.

La Roma completa il secondo acquisto del proprio mercato e consegna a Gian Piero Gasperini un nuovo rinforzo per la difesa. Konstantinos Koulierakis è ufficialmente un giocatore giallorosso dopo la conclusione della trattativa con il Wolfsburg. Il centrale greco, classe 2003, è stato individuato dalla dirigenza come un profilo capace di garantire fisicità, personalità e importanti margini di crescita.

Koulierakis firma fino al 2031

L’operazione è stata definita sulla base di 16 milioni di euro più bonus. Il difensore ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto valido fino al 30 giugno 2031, legandosi così alla Roma per le prossime cinque stagioni e fornendo a Gian Piero Gasperini un'altra preziosa alternativa. Koulierakis raggiungerà i nuovi compagni direttamente in Galles, dove la squadra sta svolgendo il ritiro precampionato. Il giocatore potrà quindi mettersi immediatamente a disposizione di Gasperini e iniziare il percorso di inserimento nei nuovi meccanismi difensivi.

Il saluto del Wolfsburg

Il club tedesco ha salutato il centrale attraverso i propri canali social: "Konstantinos Koulierakis si è unito alla Roma. Grazie per il tuo impegno in biancoverde e in bocca al lupo per la tua nuova sfida, Koulie". Il Wolfsburg ha poi pubblicato anche un video di commiato accompagnato da un messaggio particolarmente significativo: "Trattatelo bene, vi darà tutto", si legge.