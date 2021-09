Allegri con 8 assenti, c'è Ramsey: i convocati della Juventus per Napoli

La Juventus è in partenza per Napoli, dove domani alle 18 affronterà la squadra partenopea. C'è Ramsey, prima chiamata per Moise Kean (e per i giovani Miretti e Soule). Oltre a Chiesa, out i sudamericani in Nazionale (Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Dybala) e gli infortunati (Arthur e Kaio Jorge). Ecco l'elenco dei convocati per la trasferta:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter.

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Kukusevski, Miretti.

Attaccanti: Morata, Kean, Soule.