Allegri e le voci sul futuro lontano della Juve: "Alleno da anni, so come funziona"

Dopo il successo contro il Monza, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Rai Sport, analizzando la prestazione dei bianconeri: "Questa Juventus gioca per vincere le partite, più ne vinciamo più abbiamo possibilità di rientrare tra le prime quattro. Vincere questa gara era importante, era difficile contro una squadra che l'anno scorso quando l'abbiamo affrontata era un brutto periodo per noi ma anche l'anno scorso ci siamo rialzati e questa deve essere la forza nei momenti difficili, dalla sfida contro il Monza al 7 gennaio avevamo sei partite di cui sopra quattro trasferte e due in casa contro Napoli e Roma quindi vincere questa gara e prendere i tre punti era molto importante", le parole riportate da TuttoJuve.com.

Non chiudete le partite. Dovete correggere questo aspetto?

"Questo è il calcio, non fai gol e poi con un episodio rischi di compromettere tutto, era importante fare due gol anche perché nelle ultime dieci partite il Monza non aveva subito più di un gol, è una squadra che gioca molto bene oltre a difendere bene".

La partita di Vlahovic.

"Ho visto un Dusan molto bravo dopo il rigore sbagliato, fortunatamente il gol è arrivato da calcio d'angolo, ha fatto una buona prova tecnica con pulizia di gioco e quindi sono molto contento".

Come ha vissuto la settimana e le voci sul suo futuro?

"L'ho vissuta come vivo tutte le altre perchè ormai è un po' di anni che faccio questo mestiere e so che a novembre, dicembre iniziano già le voci, di solito mi arrivano addosso ma l'importante è lavorare bene con profilo basso, stare zitti e creare dei presupposti per fare risultati, se lavoriamo così è più facile farne e per questo ringrazio i ragazzi".

Ora siete primi.

"Più che all'Inter dobbiamo vedere quanti punti avremo dalla quinta e questa è la cosa più importante. Che risultato vorrebbe da Napoli-Inter? Non lo so guarderò la partita perché alla prossima abbiamo il Napoli e mi interessa vedere il Napoli. Meglio un pareggio o una vittoria del Napoli? Il pareggio è normale, sarebbe meglio però non è quello che ci interessa, il campionato è ancora lungo e l'importante è guardare noi stessi.

Chi eviterebbe all'Europeo?

"Sono tutte nazionali molto forti ma l'Italia è forte e può giocare alla pari con tutti".