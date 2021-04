Altra gara, altro silenzio stampa: anche stasera, bocca cucita per il Napoli

Anche in vista della gara di questa sera contro la Lazio, proseguirà il silenzio stampa del Napoli. Non parleranno i tesserati azzurri, compreso Gennaro Gattuso: dichiarazioni che erano obbligatorie per gli impegni UEFA ma niente da fare, ancora una volta, per le gare di Serie A.