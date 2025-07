Ufficiale Altro anno in prestito al Bologna per Armanini. Confermato il prestito dalla FeralpiSalò

Già in forza alle squadre giovanili del Bologna lo scorso anno, anche in questa stagione il centrocampista offensivo Filippo Armanini (18 anni) giocherà con i rossoblù dell'Emilia. Un altro anno in prestito al Bologna per il classe 2007, il cui contratto di acquisto a titolo temporaneo dalla FeralpiSalò è stato depositato in Lega Serie A dai felsinei nelle scorse ore.