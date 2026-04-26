Altro assist di Dimarco, gol di Bisseck: Torino-Inter 0-2 al 61'
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Raddoppio dell'Inter, ancora su assist di Federico Dimarco, ancora con un colpo di testa. Questa volta è stato Yann Bisseck a trovare la rete colpendo il pallone al centro dell'area di rigore su calcio d'angolo battuto dall'esterno italiano con il sinistro a uscire. 0-2 dunque al 61'.
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