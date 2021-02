Altro che Marakana a porte chiuse: tifosi dentro e fuori dallo stadio e insulti a Mandzukic

Niente Marakana pieno ieri sera per il match di Europa League tra Stella Rossa e Milan, ma nonostante le limitazioni anti-Covid, più di mille tifosi sono comunque entrati presso l'impianto, tra l'altro in molti anche senza indossare la mascherina. Rumorosi sia i sostenitori presenti all'interno, sia quelli assiepati fuori dalle porte dell'impianto, entrambi accomunati da cori e insulti, anche in italiano, con particolare predilezione per Mario Mandzukic, reo di essere croato, e dunque acerrimo rivale per i serbi.