Andamento lento. La Juventus e la difficile ricerca della quarta punta che chiede Pirlo

Inutile girarci intorno. Andrea Pirlo, l'oramai famosa e chiacchierata quarta punta, l'avrebbe voluta subito. A inizio gennaio. Ma le dinamiche del mercato, soprattutto in un momento storico del genere, hanno logiche proprie e tempistiche dilazionate e così la Juventus ancora non ha trovato ciò che cerca da tempo.

Il nome che continua a risuonare è sempre quello di Gianluca Scamacca. Il profilo piace, il Milan visto l'arrivo di Mandzukic si è defilato e la Juventus continua a tessere la tela dietro le quinte. E proprio in queste ore potrebbero esserci sviluppi su questo fronte: la Juventus che domani sarà di scena al Mapei Stadium contro il Napoli in Supercoppa dovrebbe vedersi col Sassuolo. I dirigenti neroverdi faranno gli onori di casa, ma l'occasione sarà buona anche per parlare proprio di Scamacca. Col Genoa l'accordo non sembra complicato, anche perché il Grifone ha individuato in Lammers il suo eventuale sostituto. Mentre col Sassuolo la quadra ancora non è stata trovata: i neroverdi partono da 25 milioni, soldi che la Juventus non vuole spendere. Ma in ballo potrebbero entrare i soliti giovani come parziali contropartite e i pagamenti dilazionati su più anni.

L'ultimo nome in ordine temporale è quello di Krzysztof Piatek, oggi all'Hertha Berlino. L'idea sarebbe quella di intavolare uno scambio con Federico Bernardeschi, profilo che piace ai tedeschi. Il problema, in questo senso, è la volontà del 33 bianconero che per il momento non ha aperto all'ipotesi berlinese. Chi resiste è Olivier Giroud, anche se tanto il giocatore quanto il Chelsea sono sembrati abbastanza irremovibili sulla volontà di proseguire insieme fino al termine della stagione (quando scadrà naturalmente il suo contratto). Saltato Milik, diretto a Marsiglia, in extremis potrebbe tornare Fernando Llorente. Gattuso per il momento lo ha bloccato visti i problemi fra infortuni e Covid nell'attacco partenopeo. Ma a fine gennaio le cose potrebbero essere ben diverse.