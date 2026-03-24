Annuncio su Leao. Sheva dice una cosa, Allegri la pensa come lui. E a Napoli...

Dopo le discussioni post Lazio-Milan, chiarite a Milanello con tanto di stretta di mano con Pulisic, Rafael Leao ha saltato Milan-Torino per il riacutizzarsi del cronico problema all'adduttore. Gli esami, però, hannoescluso lesioni, ma il giocatore non potrà rispondere alla convocazione del Portogallo. La conferma è arrivata ieri dalla federazione portoghese che ha annunciato che l'attaccante rossonero, così come Rodrigo Mora del Porto, è stato sconvocato e non prenderà quindi parte alle prossime due partite amichevoli contro Messico e Stati Uniti (28 e 31 marzo).

Cosa dice Sheva

La sosta, comunque, regalerà la possibilità di parlare ancora di Leao e di quello che sarà il suo prossimo futuro del Milan. Andriy Shevchenko ha questo pensiero: "Non è un attaccante, non copre ora il suo ruolo naturale. Gli è stato chiesto di fare la punta: in qualche partita ha fatto bene, in altre meno. Ma per valutarlo in quel ruolo bisogna dargli tempo. Certo, bisogna vedere se lui ha la volontà di aiutare la squadra e lui è l'unico che può fare quel ruolo. Si può sbagliare la partita, ma non atteggiamento. Ci sono momenti in cui capita di arrabbiarsi con i compagni o con l'allenatore, ma poi bisogna chiarirsi subito. Leao e Pulisic si devono adattare l'uno con l'altro, non mettendo sé stessi davanti alla squadra. In ogni momento qualsiasi giocatore deve essere pronto a giocare anche in un ruolo diverso".

Cosa pensa Allegri

Allegri darebbe ragione alla leggenda rossonera col 7. Anche lui pensa che Leao sia l'unico in grado di fare quel ruolo con efficacia. E, infatti, lo ha sempre schierato lì, anche dopo prestazioni non buone. Se Leao dovesse recuperare in settimana, sarà così anche a Napoli.