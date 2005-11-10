TMW Massimiliano Allegri alla fine sarà in Champions League. A differenza del Milan

Massimiliano Allegri potrebbe aver vinto di Corto Muso la corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli contro Vincenzo Italiano, visto che la scelta di Aurelio De Laurentiis - ormai è chiaro e confermato da molteplici fonti - è ricaduta sul livornese, fresco di esonero dal Milan dopo aver mancato l'obiettivo dichiarato dai rossoneri, tornare in Champions.

Allegri ha fallito l'assalto alla Champions League, e alla fine è colpa di quel maledetto corto muso che per anni è stato un elemento a suo favore nella battaglia perpetua del calcio italiano e che questa volta, invece, gli si è ritorto contro.

C'è comunque una curiosità che può valere la pena di essere sottolineata, guardando oggi allo scenario che viene fuori: come in una beffa, in una di quelle battute di purissimo black humour, in pochi giorni Allegri si è di fatto andato a prendere quel posto nella prossima Champions League di cui non potrà invece beneficiare il Milan. Deve ringraziare la scelta di Conte di farsi da parte (proprio come nel 2014 alla Juventus), certo, però rimane un dato di fatto: a differenza del Diavolo, di cui era allenatore fino a lunedì scorso, Max Allegri farà parte della prossima Champions League.