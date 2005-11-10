Milan, Leao: "Mi piace tanto il Manchester United, ma seguo anche l'Arsenal"

Leao ha parlato anche del proprio futuro, in modo indiretto, nel corso dell'intervista concessa al podcast social "CernucciPodcast", confermando l'apprezzamento per la Premier League. Alla domanda "Chi segui in Inghilterra", il portoghese ha risposto: "Certo, guardo spesso la Premier League. Mi piace il Manchester United soprattutto per Cristiano Ronaldo, che è il mio idolo, ma anche l'Arsenal è una squadra che seguo alla televisione..".

L'attaccante del Milan ha postato sul proprio account Instagram un post enigmatico qualche giorno fa: "E' stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e mentale, e solo coloro che l'hanno vissuto da vicino sanno quanto sia stato difficile per me. Che il Milan possa tornare a vincere la prossima stagione".