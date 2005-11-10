Ufficiale Savoia, Davide Mignemi è il nuovo direttore sportivo del club

Davide Mignemi è il nuovo direttore sportivo del Savoia. Il club di Torre Annunziata ha comunicato di aver affidato il ruolo di direttore sportivo al dirigente classe 1980. Di seguio il comunicato ufficiale.

"Il Savoia 1908 FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Davide Mignemi.

Classe 1980, dirigente giovane ma già affermato nel panorama calcistico nazionale, Mignemi ha costruito il proprio percorso professionale distinguendosi per competenza, programmazione e capacità di valorizzazione tecnica. Dopo l’esperienza alla Sicula Leonzio, culminata con la storica scalata dalla Serie D alla Serie C, ha proseguito il proprio percorso al Gubbio, contribuendo alla crescita del club umbro e centrando per tre stagioni consecutive i playoff di Serie C. Nel corso della stagione 2024/25 ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo prima al Siracusa e successivamente al Campobasso FC, confermandosi tra i dirigenti emergenti più apprezzati del calcio italiano.

Con l’arrivo di Davide Mignemi, il Savoia rafforza la propria struttura sportiva con una figura di esperienza, visione e ambizione, in linea con il progetto di crescita del club.

La società rivolge a Davide Mignemi il più caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura.

Benvenuto Direttore!

Avanti Savoia!"