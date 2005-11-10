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Pergolettese, Piercarlo Moretti è il nuovo Direttore Organizzativo del club
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Un nuovo dirigente per la Pergolettese, che attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali ha annunciato che Piercarlo Moretti è il nuovo Direttore Organizzativo. Di seguito la nota del club.
"L’U.S.Pergolettese è lieta di comunicare l’ingresso in società di Piercarlo Moretti con la carica di Direttore Organizzativo. La società, certa che dalla sua comprovata esperienza maturata in tanti anni di calcio possa dare un grande contributo, oltre a inviargli il benvenuto, gli augura un buon lavoro".
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