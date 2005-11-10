Ufficiale
Era appena rientrato a Frosinone dal Canada, l'attaccante Dixon torna a Toronto
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Proseguirà ancora a Toronto la carriera di Damar Dixon (22 anni), attaccante dal doppio passaporto canadese e giamaicano, che era appena rientrato al Frosinone dal periodo di sei mesi trascorso in prestito alla compagine di MLS, che ha però chiuso un nuovo accordo di trasferimento a titolo temporaneo con il club ciociaro, riservandosi anche il diritto di riscatto per l'acquisto definitivo.
A dare la notizia, è stato lo stesso Frosinone tramite una nota ufficiale: "Frosinone Calcio comunica di aver rinnovato l’accordo con la società Toronto FC II per la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione del calciatore Damar Dixon".
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