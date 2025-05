Ufficiale Arriva il primo annuncio per il Napoli campione d'Italia. E riguarda Juan Jesus

vedi letture

"Juan Jesus in azzurro anche per il prossimo campionato. Il Napoli ha esercitato il diritto di opzione e ha prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 2025/26". Questo il comunicato con cui il club neo campione d'Italia ufficializza la permanenza del difensore anche per la prossima stagione.

Di fatto, si tratta del primo annuncio ufficiale di mercato per il Napoli. Quest'anno, complice anche l'infortunio di Buongiorno, ha raccolto 15 presenze. Sui social è sempre molto attivo e durante i festeggiamenti si è scatenato per il secondo scudetto vinto in tre anni con la maglia del Napoli. Il club azzurro lo aveva ingaggiato a parametro zero quattro anni fa dopo la fine della sua avventura alla Roma. In totale sono 95 le sue presenze in azzurro.