Ufficiale Arrivato meno di un mese fa, Esteves saluta già l'Udinese. Il portoghese è dell'Yverdon

Confermata l'anticipazione di Tuttomercatoweb.com in merito al futuro lontano dall'Udinese, almeno per questa stagione da poco iniziata, per Goncalo Esteves (20 anni), laterale difensivo portoghese classe 2004 che la società friulana in bianconero ha acquistato a titolo gratuito dallo Sporting Clube de Portugal ad inizio del mese di agosto, e che saluta già Udine. Lo attende la Svizzera e un anno in prestito all'Yverdon Sport.

Di seguito il comunicato ufficiale dell'Udinese in merito all'avvenuta cessione (a titolo temporaneo, ma con l'inserimento di un diritto di opzione per tramutarla in definitiva) di Esteves agli elvetici: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto agli svizzeri dell'Yverdon Sport Football Club Goncalo Esteves. Il portoghese si trasferisce la formula del prestito con diritto di riscatto. In bocca al lupo Goncalo".

Le altre ultime sul mercato dell'Udinese: il difensore Nehuen Perez è sempre più vicino al Porto, pronto ad assicurarsi il difensore argentino per 20 milioni di euro. Corsa contro il tempo per la chiusura dell'operazione entro il gong finale di chiusura del calciomercato. Il portiere Marco Silvestri è sempre più vicino al Cagliari, nell'affare tra i club si sta valutando anche l'inserimento di una contropartita che potrebbe essere il difensore polacco Mateusz Wieteska. Su centrocampista Sandi Lovric ci sono sempre Fiorentina e Lazio, anche se il club viola al momento resta in vantaggio fra le due pretendenti.