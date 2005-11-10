Arthur torna alla Juventus. Il Gremio: "Non abbiamo trovato l'accordo sul contratto"
Il futuro di Arthur Melo non sarà al Gremio. Ad annunciarlo è stato lo stesso club brasiliano con il seguente comunicato pubblicato su X:
"Gremio informa la cessazione del legame con il centrocampista Arthur.
Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa che il centrocampista Arthur non avrà il suo legame esteso dopo la fine del periodo di prestito contrattuale con la Juventus-ITA, con scadenza il 30 giugno 2026.
Di fronte alla manifestazione di interesse per la permanenza dell'atleta, il Club ha formalizzato una proposta di nuovo contratto di lavoro.
Non c'è stato un accordo finanziario tra le parti coinvolte, nonostante l'intenzione reciproca di continuità della sua carriera all'Arena.
Il Grêmio ringrazia l'atleta per i servizi resi e augura successo nel suo proseguimento sportivo".
Grêmio informa encerramento de vínculo com volante Arthur— Grêmio FBPA (@Gremio) June 16, 2026
O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual junto à Juventus-ITA, com término em 30 de junho de 2026.… pic.twitter.com/OfAxAQsvuM