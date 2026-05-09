Juventus, Arthur non verrà riscattato dal Gremio e tornerà alla base: la situazione

Fra le varie competizioni le presenze non sono tantissime: 20. Anche se la maggior parte sono da titolare e con la fascia da capitano al braccio. La stagione al Gremio di Arthur è stata costellata da diversi infortuni che ne hanno pregiudicato l'impiego con regolarità. Il centrocampista brasiliano infatti ha totalizzato 1547 minuti con la maglia del club di Porto Alegre realizzando anche una rete in campionato e un assist nella Copa do Brasil.

Adesso resta da capire quale sarà il suo futuro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la società non dovrebbe riscattarlo con il giocatore che quindi dal prossimo luglio farà ritorno alla Juventus, proprietaria del cartellino. Da decifrare quale sarà la sua possibile nuova destinazione visto che al momento l'ex Barcellona è legato ai bianconeri con un contratto fino al 2027.

Sicuramente verrà messo nuovamente sul mercato con il prezzo di uscita che dovrebbe essere sui sei milioni di euro.