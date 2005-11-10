TMW Juventus, Arthur resta in uscita. Incontro col suo agente al J Hotel: il punto

Possibili novità in vista per quel che riguarda il futuro di Arthur, centrocampista della Juventus che in questi giorni si è presentato alla Continassa per il ritiro bianconero dopo il prestito dello scorso anno al Gremio.

Il centrocampista resta in uscita dalla Juventus ed in queste ore è da segnalare l'arrivo del suo agente Federico Pastorello al J Hotel, dove si è incontrato col giocatore per fare il punto della situazione. Per Carnevali e Massara l'uscita di Arthur dovrà essere fatta solo a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto, mentre per il momento non vengono prese in considerazione soluzioni in prestito secco o con semplice diritto di riscatto.