TMW Aspettando Modric, il Milan alza il pressing per Xhaka: è lui il primo obiettivo a centrocampo

Il Milan sta vivendo queste ore di calciomercato con grande fermento. Dopo l'addio di Tijjani Reijnders,volato al Manchester City per 55 milioni di euro più bonus per arrivare a 70 ed in attesa delle visite mediche di Luka Modric, il comparto mercato rossonero è alla ricerca di un ulteriore centrocampista che possa rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri.

Ed il nome forte in questo senso è quello di Granit Xhaka, mediano classe '92 di proprietà del Bayer Leverkusen. Un'operazione non semplice, considerando il contratto del giocatore fino al 2028 e la scarsa voglia del club tedesco di concedere aperture e sconti in questo senso. Dalla parte del Milan, però, sembra esserci la volontà del calciatore che avrebbe aperto alla destinazione rossonera dopo due anni con le Aspirine.

In queste ore stanno andando avanti contatti in questo senso, con l'agente del giocatore impegnato nell'opera di mediazione. Nei discorsi fra i club, inoltre, potrebbe rientrare anche il profilo di Malick Thiaw, difensore che il Bayer ha individuato per sostituire Jonathan Tah. A prescindere dalla cessione del difensore, però, resta l'interessamento per Xhaka: è lui, oggi, il principale obiettivo di mercato del Milan per rinforzare il centrocampo ed alzare il tasso tecnico e d'esperienza dopo l'addio di Reijnders.