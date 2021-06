Asse Inter-Chelsea: i Blues offrono Emerson per Hakimi, Marotta vuole l'ex Roma in prestito

vedi letture

Il Chelsea vuole Achraf Hakimi, l'Inter Emerson Palmieri. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi, tra Milano e Londra si starebbe sviluppando proprio così un filo di mercato che riguarda gli esterni. Se i Blues pensano di inserire l'ex Roma come contropartita tecnica per arrivare al laterale marocchino, in un primo momento Marotta preferirebbe però condurre una negoziazione separata e tentare di strappare Emerson con la formula del prestito.