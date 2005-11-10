Atalanta, Bellanova: "Dobbiamo avere fiducia in Sarri. Infortunio? Sono uscito per precauzione"
Matteo Selli
Le parole del terzino dell'Atalanta Raoul Bellanova al termine della sfida contro il Venezia. Di seguito le sue parole riportate da DAZN:
"Nella difesa a quattro cambia molto mentalmente, prima di strafare devi darti una sistemata dietro. Il mister ci ha detto che preferiva sbagliare in eccesso e ci ha aiutato molto. Non abbiamo risolto tutti i problemi con questa vittoria, ma ci aiuta. Infortunio? Solo una misura precauzionale. Sarri lavora tanto sulla linea, in ritiro passavamo ore ed ore a lavorarci. Dobbiamo capire tutti, prima guardavamo l'uomo, ora il riferimento è la palla, se anche uno sbaglia, poi perde l'uomo che va in porta. Dobbiamo abituarci e avere fiducia nel mister che ha sempre fatto bene dov'è andato. Con la palla per me è meglio giocare a quattro, ho più spazio da prendere. Non ero mai stato infortunato prima dell'anno scorso, dove ho perso tre mesi e una volta tornato ho perso il posto e ho faticato quando sono stato chiamato in causa. Ora sento la fiducia del mister e dei compagni e sapete quanto sia importante".