Atalanta-Benevento, le formazioni ufficiali: 4-2-3-1 per Gasperini, Ilicic dalla panchina

Si scende in campo per la 36a giornata di serie A. Gara importantissima per l'Atalanta, i nerazzurri vogliono confermarsi al secondo posto in classifica. Difesa a quattro per i nerazzurri, con Malinovskyi, Pessina e Muriel a supporto di Zapata. Djimsiti, per il momento, partirà dalla panchina. I giallorossi si giocano la permanenza nel massimo campionato dopo le polemiche nello scorso match col Cagliari. Ecco le scelte:

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Romero, Gosens; Freuler, De Roon; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Pedersen, Sutalo, Lammers, Caldara, Djimsiti, Kovalenko, Ruggeri, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. All.: Gasperini.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Caldirola, Viola, Dabo, Hetemaj, Improta; Gaich, Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Letizia, Tello, Caprari, Insigne, Di Serio, Sanogo, De Paoli, Ionita, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi.