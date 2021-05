Atalanta, Boga nome forte per l'attacco: in attesa che cali il prezzo, si valuta l'alternativa Stengs

Jeremie Boga è il nome forte per l'attacco dell'Atalanta, pronta a cedere Josip Ilicic e a lanciarsi sul suo sostituto. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui la pista Shakhtar per l'esterno ivoriano si è raffreddata e per questo la Dea può inserirsi. I 40 milioni di valutazione fatti dal Sassuolo sono troppi, ma da Bergamo sono fiduciosi che le pretese caleranno. L'alternativa è Calving Stengs, 22 anni, in forza all'AZ Alkmaar, costo 25 milioni di euro.