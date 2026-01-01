Atalanta, Carnesecchi: "Palladino ci ha tirato su il morale, restiamo fiduciosi"

Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN, a pochi minuti dalla sfida con l'Inter: "Stiamo molto bene, il mister ha fatto un gran lavoro per tirarci su il morale. Oggi è la giornata giusta per risollevarsi".

La difesa a quattro è un'opzione che si potrebbe rivedere?

"Ci stiamo lavorando, è una cosa che ci piace: contro il Bayern non ci siamo riusciti, ma penso sarebbe cambiato poco anche se ci fossimo messi a otto. Siamo fiduciosi su questo modulo, sicuramente lo riproporremo e speriamo di raccogliere frutti come con l'Udinese".