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Atalanta, come vanno i prestiti in Serie B: Vlahovic a secco. Cittadini certezza

Atalanta, come vanno i prestiti in Serie B: Vlahovic a secco. Cittadini certezzaTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie A
Luca Bargellini

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Atalanta.

Vanja Vlahovic (attaccante, Spezia) - Finita la trafila nelle giovanili della Dea lo scorso anno il serbo si è ritagliato un ruolo da protagonista nella formazione Under23 in Serie C. Da qui l'idea di fare il salto di categoria, approdando in Serie B. Approdare allo Spezia, però, non si sta dimostrando certamente felice. I problemi strutturali del club aquilotto hanno, inevitabilmente, coinvolto il classe 2004, che ha messo a referto appena 2 gol in 21 apparizioni.

Samuel Giovane (centrocampista, Palermo) - Terza esperienza lontano da Bergamo per il centrocampista romagnolo. Dopo Ascoli e Carrarese in estate è arrivato il Palermo per permettere al classe 2003 di misurarsi con una realtà competitiva e con ambizioni di promozione in Serie A. In rosanero, però, non c'è mai stata continuità d'impiego, tanto che di gare da titolare ne ha giocate soltanto una. La sensazione è che Inzaghi abbia trovato una sua struttura ben precisa per la mediana e il giocatore sia considerato una alternativa.

Federico Zuccon (centrocampista, Mantova) - Una prima parte di stagione vissuta in prestito alla Juve Stabia con appena 62' minuti in campo nell'arco di 18 partite. Minutaggio che è raddoppiato dopo il trasferimento, sempre a titolo temporaneo, al club virgiliano. Peccato che dal suo arrivo le presenze siano comunque poche (5) su 13 match disputati dalla formazione di Modesto.

Andrea Oliveri (centrocampista destro, Pescara) - Quarta stagione consecutiva in Serie B per l'esterno palermitano. Dopo Frosinone, Catanzaro e Bari, ecco, l'avventura al Delfino. Esperienza iniziata fin da subito con i galloni del titolare, con anche tre gol messi a segno nelle prime sette partite. Da ottobre, poi, sono iniziati i problemi fisici e, tranne, un breve momento di calma nel mese di gennaio di presenze in campo se ne sono registrate pochissime. Peccato.

Giorgio Cittadini (difensore, Frosinone) - Seconda annata in Ciociaria per il classe 2002. Dopo il calvario della scorsa stagione dovuto alla rottura del legamento crociato del ginocchio (che lo ha visto esordire in campionato il 13 aprile a Cesena), quest'anno la situazione è diametralmente cambiata. Elemento affidabile della retroguardia di Massimiliano Alvini, il ragazzo nato nella provincia di Brescia è fermo ai box per un problema muscolare accusato nel match contro il Pescara.

Leonardo Mendicino (centrocampista, Reggiana) - Lo scorso anno a Cesena, nella sua prima esperienza lontano dai colori della Dea, erano arrivate indicazioni positive circa il suo percorso in Serie B. Diciassette presenze, un minutaggio contenuto ma abbastanza stabile e la sensazione che questa sarebbe stata la stagione della conferma. A Reggio Emilia, però, le cose non sono andate secondo le aspettative. Le presenze sono 15, di cui solo 2 dal primo minuto. I problemi complessivi del club granata sicuramente non hanno aiutato il suo percorso di evoluzione

Tommaso Del Lungo (difensore, Virtus Entella) - Dopo due stagioni con l'Under23 ecco il salto in Serie B in una piazza senza pressioni dove si lavora bene. Soprattutto se sei un giovane. Per il difensore fiorentino l'avventura a Chiavari si sta dimostrando senza dubbio formativa: dopo una prima parte di stagione vissuta da spettatore, in questo 2026 le presenze sono iniziate ad arrivare. Con anche un gol e un assist a referto. Un rinnovo del prestito (in caso di salvezza dei Diavoli Neri) non sarebbe, poi, una brutta idea per continuare la sua crescita.

Jacopo Sassi (portiere, Avellino) - Nell'estate 2022 è arrivata la prima avventura in prestito lontano da Bergamo per il classe 2003. Dopo Giugliano, Pro Vercelli, Modena, Crotone ecco Avellino. Giocarsi il posto con un portiere esperto come Iannarilli e un altro giovane talento come lo juventino Daffara non è certo una cosa semplice da fare. Infatti il conteggio delle presenze in stagione è ancora a zero.

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