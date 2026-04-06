Atalanta, De Roon al 45': "Inizio difficile per noi, poi abbiamo preso le misure al Lecce"
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Marten De Roon, capitano dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con l'Atalanta: "Abbiamo preso le misure dopo un inizio difficile, cercheremo di segnare un altro gol nel secondo tempo".
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