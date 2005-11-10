Ufficiale Casarano, il difensore Milicevic ceduto in Serie D: giocherà alla Sarnese

Il serbo classe 2006 si è trasferito a titolo definitivo nel club che milita in quarta serie

Dopo i sei mesi in Serie D con la maglia dell’Heraclea, 14 presenze totali, il difensore centrale Milicevic tornerà a disputare il campionato di quarta serie italiana. Il giocatore infatti è stato ceduto a titolo definitivo alla Sarnese.

Il comunicato della Sarnese

“La Sarnese 1926 del presidente Aniello Pappacena comunica di aver raggiunto, l’accordo per le prestazioni sportive per la stagione 2026/2027 del difensore Milos Milicevic.

Milos, classe 2006, serbo (possiede anche cittadinanza italiana) di 1.95 m gioca come difensore centrale e predilige il piede destro. È cresciuto calcisticamente con Triestina e Torino, ha giocato e vinto con il Casarano contribuendo alla vittoria del campionato di Serie D nel 2024/25. Ha indossato anche la maglia dell'Heraclea. Un altro acquisto di forte prestanza fisica e personalità che arricchisce ulteriormente il reparto difensivo.

Benvenuto a Sarno, Milos”.

Il comunicato del Casarano

"La Società Casarano calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società A.S.D. Sarnese 1926 per la cessione a titolo definitivo del calciatore Milos Milicevic.

A Milos vanno sentimenti di profondissima gratitudine per l’impegno profuso con la maglia rossazzurra, uniti agli auguri di migliori fortune umane e professionali".