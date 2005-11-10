Il Torino guarda in Bulgaria per rinforzarsi in difesa: piace Lucas Ryan del Lokomotiv Plovdiv

Il club granata cerca nuovi difensori e tra le ipotesi spunta Lucas Ryan, brasiliano classe 2002 reduce da una stagione da 33 presenze e 3 gol con il Lokomotiv Plovdiv.

In casa Torino continua la ricerca di nuovi difensori che possano andare ad alzare il livello della rosa di Ignazio Abate e aumentare il ventaglio di possibilità di elementi a disposizione. Anche perché Marianucci, Ebosse e Maripan da oggi non saranno più calciatori del Torino, mentre tra chi è rimasto, soltanto Ismajli ad oggi sembra certo di un posto.

L'ultimo nome è quello di Lucas Ryan

Stando a quanto racconta Sky Sport, l'ultimo nome finito nel mirino di Danilo Petrachi e i suoi collaboratori è quello di Lucas Ryan, centrale brasiliano classe 2002 che milita in Bulgaria nel Lokomotiv Plovdiv. Al giocatore - si legge - le richieste non mancano, visto che piace anche a club russi, polacchi e brasiliani. Il Torino però è in corsa, anche perché il ragazzo avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento in Serie A.

I numeri di Ryan

Dopo una trafila in diverse squadre brasiliane, Ryan l'anno scorso è sbarcato in Europa. Nell'ultima stagione con la maglia del Lokomotiv Plovdiv il giocatore ha messo a referto 33 presenze in tutte le competizioni impreziosite anche da tre gol e un assist.