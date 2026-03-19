TMW Atalanta, difficilissimo il riscatto per Yunus Musah. Tornerà al Milan, poi nuova cessione

Yunus Musah quasi certamente non verrà riscattato dall'Atalanta. Il centrocampista statunitense, preso in prestito con diritto di riscatto nella scorsa estate, non ha convinto pienamente nelle sue 25 presenze in nerazzurro, la maggior parte per spezzoni di gara. Nelle gerarchie è dietro a Ederson, De Roon e Pasalic, senza essere riuscito a ritagliarsi uno spazio maggiore.

Nell'estate prossima a Bergamo ci sarà una profonda rivoluzione a centrocampo. Perché Ederson saluterà (Atletico Madrid in pole, ma attenzione alle inglesi in particolare al Manchester United), De Roon avrà un anno in più così come Pasalic, entrambi oltre i 30 anni. Per lo statunitense erano stati spesi 4 milioni di euro con due motivazioni: era una buona alternativa già pronta - a un prezzo contenuto - e un'opportunità ad agosto, avendo le mani libere per la stagione successiva, proprio in vista di questa rifondazione.

Il riscatto di Musah è fissato a 24 milioni. Decisamente troppi per quanto visto fino a ora. Il centrocampista farà ritorno al Milan, poi bisognerà capire il suo futuro. Considerato che Fofana può finire sul mercato dopo le ultime dichiarazioni non è completamente da escludere una sua permanenza: il tecnico Allegri lo aveva già elogiato la scorsa estate, lui voleva giocare di più. Più probabile, però, una nuova cessione.