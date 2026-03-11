Atalanta, Musah: "Ora testa al campionato per finire in alto. Tifosi? Mai vissuto niente del genere"

Il centrocampista dell'Atalanta Yunus Musah ha parlato a SportMediaset dopo il pesante ko per 6 a 1 contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League: "Difficile essere in campo quando perdi così, ma i tifosi ci hanno spinto a non mollare e abbiamo fatto un gol per loro".

Come ha visto il Bayern?

"Sono fortissimi. Noi ed il mister avevamo fatto un piano partita per mettergli pressione, ma poi avete visto tutti com'è andata la partita".

I tifosi non vi hanno mollato...

"Mai avuta un'esperienza così, sotto di tanti gol hanno continuato a cantare. Ci vogliono bene e vedono che il gruppo non molla mai e lavora sodo".

Ora testa all'Inter?

"Dobbiamo archiviare subito questa partita e pensare al campionato".

Le scelte tattiche di inizio partita?

"Dopo una sconfitta così è difficile ragionare, il Bayern è stato fortissimo ed è inutile parlare di formazione. Ora dobbiamo solo archiviare questa partita e pensare all'Inter per restare in alto. Vogliamo finire più in alto possibile, dobbiamo recuperare e preparare bene il match con l'Inter".

Dal campo il Bayern è sembrato di un altro pianeta?

"Difficile ragionarne ora, dovremo analizzare tutto con calma per capire dove possiamo migliorare".