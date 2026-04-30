Il futuro di Musah è un rebus: possibile rientro al Milan. Poi sarà di nuovo addio?
Il futuro di Yunus Musah resta ancora incerto, ma alcune indicazioni iniziano a delinearsi in vista della prossima estate. Non è stata ancora presa una decisione definitiva da parte dell’Atalanta sul possibile riscatto del centrocampista americano, con il club bergamasco che non ha ancora comunicato ufficialmente la propria posizione al Milan.
Nonostante questo, secondo Fabrizio Romano l’orientamento attuale porta verso un rientro del giocatore in rossonero al termine della stagione. Un ritorno che, però, potrebbe rappresentare soltanto una tappa intermedia, visto che la dirigenza milanista sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte sia per Musah che per Fofana.
La sensazione è che il centrocampista sia comunque destinato a lasciare nuovamente Milano, qualora dovessero arrivare proposte ritenute adeguate. Il Milan, infatti, sembra intenzionato a valutare ogni opportunità per ridefinire il reparto di mezzo in vista del prossimo campionato. Molto dipenderà dai movimenti del mercato e dall’interesse concreto di altri club, ma al momento Musah appare tra i profili in uscita, con un futuro ancora tutto da scrivere.