Atalanta, la ricetta di Musah: "Cuore, grinta e non mollare. E' ancora tutto da giocare"

Dopo il pareggio in casa della Lazio, il centrocampista dell'Atalanta Yunus Musah ha parlato ai canali ufficiali del club: "E' stato un momento bellissimo. Era fondamentale andare alla sfida di Bergamo con questo risultato. Ora sono contento ma c'è ancora tutto da giocare".

Partita equilibrata.

"E' una semifinale. E' una partita che tutti vogliono vincere. Per cui bisogna metterci cuore, grinta e non mollare. Bisogna metterci più dell'avversario per arrivare a questa finale".

La cosa certa è che l'Atalanta non molla mai.

"Questo è certo. Come abbiamo dimostrato anche oggi (ieri ndr)".

Ora manca ancora tempo per la gara di ritorno.

"Abbiamo tempo per prepararla. Ora ci concentriamo su altre partite. Abbiamo tanta voglia di giocare a Bergamo con i nostri tifosi e vincerla".

Il gol ce lo racconti?

"Stranamente in partita trovi così spazio per tirare, ho calciato forte e il pallone è andato in gol. E' stato bellissimo".