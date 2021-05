Atalanta, finale di stagione salvo per Gasperini: un cavillo frena il Tribunale Nazionale Antidoping

Attraverso il proprio sito, il Tribunale Nazionale Antidoping rende noto che per Gian Piero Gasperini non ci saranno squalifiche in questo finale di stagione: "Il Tribunale Nazionale Antidoping, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza". Sintetizzando, un cavillo burocratico ha frenato la sentenza del TNA, "salvando" il finale di stagione del tecnico orobico, compresa la finale di Coppa Italia. L'iter dovrà essere ripetuto in toto e per l'allenatore la squalifica, o la multa, potrebbe comunque arrivare, ma solo nei prossimi mesi.