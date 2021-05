Atalanta, Gasperini si giocherà la Champions a Genova: "È una situazione particolare"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per presentare la sfida contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro, dunque, si giocherà la Champions in uno stadio che conosce bene: "È una situazione particolare, il calcio ha questi ricorsi storici. Col Genoa nel 2009 siamo arrivati a pari punti con la Fiorentina, fu un finale di stagione molto sfortunato dove ci furono molti episodi non a favore del Genoa, questo è un rammarico perché eravamo quasi arrivati in Champions, la storia sarebbe stata diversa", ha sottolineato Gasperini.

