Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Zapata titolare, Brozovic in panchina. De Vrij dal 1'

L'ultimo lunch match del 2022 metterà di fronte Atalanta e Inter, appaiate a quota 27 punti in classifica. La Dea arriva da due sconfitte consecutive e vuole chiudere in bellezza l'anno, la Beneamata punta a vincere il primo scontro diretto di questo campionato. Fischio d'inizio alle 12,30 affidato al signor Chiffi, di seguito le formazioni ufficiali.

Gian Piero Gasperini sceglie Zapata come centravanti e ritorna alla formazione tipo con Musso tra i pali e Demiral a guidare la retroguardia. Pasalic e Lookman a supporto del colombiano.

Simone Inzaghi lascia in panchina Brozovic e opera un solo cambio rispetto al 6-1 sul Bologna. Al centro della difesa c'è De Vrij, confermato Calhanoglu in regia così come il tandem Dzeko-Lautaro in attacco.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Lookman; Zapata.

Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.