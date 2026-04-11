Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti: fuori Vlahovic, Cabal, Perin e McKennie
TUTTO mercato WEB
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di questa sera contro l'Atalanta alla New Balance Arena. Assenti gli infortunati Dusan Vlahovic, Juan Cabal e Mattia Perin oltre allo squalificato Weston McKennie mentre è stato convocato il portiere Riccardo Radu.
Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Radu.
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso.
Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti.
Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"