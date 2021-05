Atalanta-Juventus, la finale: il cammino dei nerazzurri a forza tre

Tre vittorie e un pareggio per l’Atalanta che ha incrociato solo squadre di Serie A. Con il Cagliari agli ottavi di finale arriva un 3-1 che rimane in bilico solamente a inizio secondo tempo, quando Sottil trova il pareggio dopo l’iniziale vantaggio di Miranchuk e i tanti gol sbagliati dagli attaccanti nerazzurri. Ci pensa poi il solito Muriel a raddoppiare, poi Sutalo - in tre minuti - a chiudere.

Più in bilico la partita contro la Lazio, che termina 3-2 e con una piccola impresa, visto l’Atalanta rimane in dieci sul 2-2 per una espulsione di Palomino. A decidere la gara è Miranchuk, al netto delle tante opportunità per pareggiare da parte di una Lazio sprecona ma che se la gioca ad armi pari.

Contro il Napoli, invece, c’è il pari dell’andata (0-0) e un ritorno in cui l’Atalanta sembra padrona del campo per cinquanta minuti, salvo poi sfilacciarsi e rischiare di prendere il pari (che vorrebbe dire eliminazione) fino al gol, a dieci minuti dalla fine, di Pessina.

Atalanta-Cagliari 3-1

Atalanta-Lazio 3-2

Napoli-Atalanta 0-0

Atalanta-Napoli 3-1