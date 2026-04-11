Atalanta-Juventus, tocco di braccio di Gatti. Marelli: "Si ritrae verso il corpo"
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L'Atalanta chiede un calcio di rigore all'87', sul punteggio di 0-1 a favore della Juventus, a Bergamo. Così l'ex arbitro Luca Marelli a Dazn: "Il tocco di braccio di Gatti c'è. L'arbitro difficilmente può aver visto, il VAR invece deve aver valutato che è vicino al corpo, si vede infatti che il braccio si ritrae verso il corpo al momento del tocco".
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