Atalanta ko col Real Madrid, Gasperini: "Sul piano tecnico, avrei voluto fare una figura migliore"

vedi letture

"Peccato, per come era partita la gara c'erano le condizioni per fare meglio. Dopo aver preso due gol in quel modo è diventato tutto più difficile". Parla così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Non siamo riusciti a fare la partita secondo i nostri standard. Sul piano tecnico, avrei voluto fare una figura migliore. Subire il fascino del Real? Lo escludo, abbiamo già giocato contro tante squade forti, credo non sia stata la miglior serata nostra e dobbiamo accettarla".