Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: Gimenez di nuovo dal 1', Juric cambia gli esterni
Alle ore 20:45 alla New Balance Arena scendono in campo Atalanta e Milan per la seconda partita in programma nel calendario della 9^ giornata della Serie A 2025/26.
In casa Atalanta, Juric preferisce la freschezza di Ahanor all'esperienza di Djimsiti in difesa e ritrova De Roon a centrocampo assieme a Ederson. Cambiano volto le fasce: a destra fuori Bellanova per Zappacosta, a sinistra c'è il giovane Bernasconi e non Zalewski. Davanti De Ketelaere con Pasalic e Lookman.
In casa Milan, Allegri ripropone nell'undici di partenza Tomori come braccetto destro della retroguardia, dopo l'occasione a De Winter contro il Pisa. Tanti assenti, scelte praticamente obbligate, con l'unico ballottaggio che era quello per il centravanti e viene vinto almeno dal 1' da Gimenez, preferito di nuovo a Nkunku.
Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, Lookman; De Ketelaere.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic.
Allenatore: Ivan Juric.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Gimenez, Leao.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Loftus-Cheek, Nkunku, Athekame, Odogu.
Allenatore: Massimiliano Allegri.