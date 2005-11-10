Atalanta-Pafos, i convocati di Sarri: in 7 sono out, Bellanova a riposo per motivi precauzionali
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Tommaso Bonan
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15.10.2026 13:38Serie A
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Sono 20 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Atalanta-Pafos, gara della 1ª giornata della League Phase di Conference League in programma questa sera alle 21 a Bergamo.
Gli assenti dell'Atalanta
Oltre a Hien, Kessie, Kossounou, Pompei, Scalvini e Sulemana, anche Bellanova non prenderà parte alla partita di questa sera e rimarrà a riposo per motivi precauzionali.
Atalanta-Pafos, i convocati di Sarri
Portieri: Carnesecchi, Sportiello
Difensori: Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Obric, Zalewski, Zappacosta
Centrocampisti: Ederson, Elmas, Gaetano, Idele, Pasalic, Samardzic, Sonzogni
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca
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