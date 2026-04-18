Atalanta, Palladino: "Ottima prestazione. De Ketelaere fuori perché non stava bene"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, analizza ai microfoni di DAZN la gara pareggiata 1-1 contro la Roma: "E' stata una ottima partita da parte di ottime le squadre, molto equilibrata e fatta di duelli. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, di personalità. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi. Nel primo tempo siamo andati in vantaggi e potevamo raddoppiare con Ederson, poi ci siamo abbassati un po' perché Scalvini e Kolasinac avevano dei problemini. Nel secondo tempo con le energie fresche abbiamo fatto bene, sono soddisfatto del punto che credo sia meritato. Ce la giocheremo fino all'ultimo secondo del campionato".

De Ketelaere fuori per scelta tecnica?

"No, aveva la febbre nei giorni scorsi: non aveva la solita energia e lo spirito che ci mette dentro. Lo ringraziamo perché ha dato tutto quello che poteva dare ma lo abbiamo sostituito per questo".

Come arrivate alla semifinale di ritorno di Coppa Italia?

"Con entusiasmo e la concentrazione massima, per preparare la partita più importante dell'anno. Non vediamo l'ora di ricevere il bagno di folla dei nostri tifosi domani a mezzogiorno (la squadra si allenerà a porte aperte ndr), abbiamo fatto una grande stagione: è ancora tutto aperto e ce la giocheremo fino alla fine su due fronti. Abbiamo tante energie, le ultime due prestazioni sono state forse le nostre migliori. Le energie si recuperano, dipende tutto dalla testa in questo momento e i miei ragazzi da questo punto di vista sono straordinari".