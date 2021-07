Atalanta, parte la nuova stagione. Oggi il raduno, da domani si fa sul serio

Il countdown è praticamente finito: l'Atalanta, tra poche ore, tornerà a radunarsi al centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia per preparare la nuova stagione. Non ci saranno tutti gli elementi della rosa, tra Euro2020 e Copa America saranno 13 gli assenti nel primo giorno di scuola per i colori nerazzurri.

Sarà un ritiro fatto in casa, la società ha già comunicato che la squadra rimarrà al quartier generale: per questioni logistiche niente ritiro a Clusone, tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Gasperini dovrà fare a meno anche di Ruslan Malinovskyi, operato all'ernia addominale subito dopo gli impegni con la propria nazionale. Al momento ancora non si conoscono i tempi di recupero del calciatore ucraino, dunque il Gasp dovrà trovare la soluzione giusta per poter far fronte ad un'assenza importantissima.

IL PROGRAMMA - Intorno all'ora di pranzo i nerazzurri superstiti si riuniranno a Zingonia per effettuare i tamponi di rito e i test fisici previsti a inizio stagione. Domani il primo vero giorno di lavoro, la squadra effettuerà due allenamenti quotidiani (uno al mattino e uno verso le 17.00), tutti i giocatori potranno tornare a casa.

Grande attesa dunque per l'inizio della nuova stagione, ovvero il 22 agosto. Il 14 luglio verranno resi noti i calendari con le pause delle nazionali già fissate: non si giocherà il 5 settembre, il 10 ottobre, il 14 novembre, il 30 gennaio e il 27 marzo. La Champions League, invece, partirà il 14 settembre. Tutto pronto in casa Atalanta, si parte per una nuova stagione. E l'obiettivo rimane sempre lo stesso: continuare a stupire tutti.