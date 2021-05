Atalanta, Percassi: "Ci rinforzeremo ancora. Gasperini? Nessun dubbio. Anzi, magari rinnoviamo"

Domani l’Atlanta sfiderà la Juventus in finale di Coppa Italia. Ma inevitabilmente già pensa a un futuro più lontano. Ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport il presidente, Antonio Percassi: “Proveremo a potenziare la squadra, anche se visto il livello delle ‘riserve’ dovremmo chiedere di giocare in diciotto. Stiamo pensando come e dove migliorare. Gasperini? Non c’è nessun dubbio sul programmare e proseguire con lui. Ha sempre dimostrato gratitudine e abbiamo un contratto a lungo termine che sarà rispettato. Anzi, magari glielo allunghiamo ancora”.