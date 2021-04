Atalanta, Percassi: "Grande soddisfazione per il terzo lotto di lavori al Gewiss e al Campo Utili"

vedi letture

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, all'interno del comunicato che ha ufficializzato l'inizio del terzo lotto di lavori al Gewiss Stadium, ha commentato con fierezza la situazione attuale. “È con grande soddisfazione che ci apprestiamo a far partire il terzo lotto di lavori di riqualificazione del Gewiss Stadium, la casa dell’Atalanta, lo stadio di tutti i tifosi atalantini. Una grande collaborazione ed un grande lavoro di coordinamento ci hanno permesso, in tempi e spazi strettissimi, di realizzare prima la nuova Curva Nord Pisani e quindi la Tribuna Rinascimento. Ora è il turno della Curva Sud Morosini che consentirà di riqualificare anche gli spazi adiacenti alla stessa curva che la città, ma in particolare modo il quartiere, avrà a disposizione. Senza dimenticare la riqualificazione del Campo Utili dove si sono allenati per molti anni i nostri ragazzi del Settore Giovanile, un intervento del quale Atalanta è molto orgogliosa”.