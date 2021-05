Atalanta, i lavori iniziano entro settembre. Si giocherà nello stadio in ristrutturazione

vedi letture

Tramite un comunicato ufficiale, Atalanta e Comune di Bergamo hanno reso note le tappe per la prossima ristrutturazione del Gewiss Stadium dopo i primi due lotti di intervento con demolizione e ricostruzione della Curva Pisani e della risistemazione della Tribuna Rinascimento. In estate ci sarà il cantiere e l'inizio dei lavori è fissato entro il settembre 2021, con una durata di diversi mesi. Quindi la squadra giocherà in uno stadio in rinnovamento, senza ipotizzare interruzioni per il calendario della prossima stagione.

In soldoni, l'Atalanta giocherà tutte le partite a Bergamo, come già annunciato precedentemente. L'obiettivo dei 25 mila posti verrà centrato, ci sarà un incremento delle superfici per gli standard UEFA-Coni-FIGC, più un parcheggio interrato che verrà realizzato a quattro mesi dall'agibilità della Curva con 135 posti a uso pubblico e 253 di Atalanta. Il diritto di sottosuolo sarà valido per 99 anni. 100 posti verranno mantenuti davanti alla Curva Morosini.