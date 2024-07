Ufficiale Atalanta, rinforzo in avanti per il settore giovanile: preso il 2008 serbo Kolakovic

L'Atalanta lavora alacremente sul mercato per rinforzare la squadra di mister Gasperini in vista di una difficile quanto esaltante stagione divisa tra campionato e Champions League. Con un occhio di riguardo, come sempre, anche al settore giovanile, da sempre uno dei fiori all'occhiello del club bergamasco. In questo senso, è di oggi la notizia dell'arrivo del giovane Vinko Kolakovic, punta classe 2008 prelevata a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria. Il suo contratto - si apprende - è stato depositato in Lega Calcio.

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, nel frattempo, ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida amichevole che la Dea giocherà in Olanda contro l'AZ Alkmaar. Assenti gli infortunati Scalvini e Zaniolo e il centrocampista Ederson (deve ancora rientrare dopo la Copa America), così come Gollini e Miranchuk, entrambi alle prese con dinamiche di mercato. C'è invece Djimsiti, nonostante il recente tentativo dell'Al-Rayyan per lui. Questo l'elenco completo:

Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi

Difensori: Toloi, Hien, Godfrey, Djimsiti, Kolasinac, Bonfanti

Centrocampisti: Sulemana, Koopmeiners, Pasalic, De Roon, Bakker, Ruggeri, Hateboer, Manzoni, Palestra, Giovane, Zappacosta

Attaccanti: Scamacca, El Bilal, Lookman, De Ketelaere